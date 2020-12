Real, Zidane verso la gara con l'Atletico: "In Champions bella partita, ora vinciamo il derby"

Vigilia di derby per Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro l'Atletico: "La cosa positiva è la bella partita che abbiamo giocato l'altro giorno. Ora vogliamo prepararci per la partita che abbiamo domani. E' un derby e noi vogliamo vincere. Noi favoriti per la Liga? Si certo. Come sempre, ma conosciamo il nostro avversario. Simeone? Ognuno ha le sue caratteristiche. Non posso essere un'altra persona e così anche gli altri. Inoltre, quando ho fatto il corso per allenatori, me lo hanno detto spesso. Devi essere te stesso. Penso che debba essere così, ognuno ha i suoi difetti e le sue qualità. E' un grande allenatore e io cerco di fare il mio lavoro. La situazione si ribalta con una vittoria del Real Madrid? Quello che vogliamo è dimostrare sempre alla squadra chi siamo senza pensare che vinceremo il campionato".