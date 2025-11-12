Rebus Ter Stegen, la Germania corre ai ripari per i Mondiali: sondato il ritorno di Neuer

L'infortunio di Marc-André ter Stegen non condiziona solamente il Barcellona, ma anche la Germania. Infatti, secondo quanto riferito da Sport BILD, il direttore sportivo della Nazionale tedesca Rudi Völler avrebbe contattato Manuel Neuer per sondare la sua disponibilità a tornare nella Mannschaft per il Mondiale 2026. Una pessima notizia per chi, come il portiere del Barcellona, ha un futuro in bilico ed è fresco di operazione alla schiena.

Ma Julian Nagelsmann e la Germania hanno bisogno di garanzie per il torneo iridato e in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e vorrebbero convincere l'estremo difensore del Bayern Monaco a ritirare l'annuncio dal suo ritiro con la Nazionale per un ultimo incarico alla Coppa del Mondo. In ritiro al momento ci sono Baumann, Nübel, Dahmen o Atubolu come soluzioni tra i pali, ma era stato individuato nel giocatore blaugrana il prescelto per guidare la Mannschaft negli USA.

Gli infortuni però lo hanno allontanato terribilmente dall'orbita Nazionale e un possibile ritorno è fortemente condizionato dalla sua forma fisica. Così come minuti. Anche il CT Nagelsmann è stato chiaro sulle condizioni per mantenere Ter Stegen numero uno: "Non ho detto che dovesse giocare in un club di livello top: la cosa più importante è che giochi, indipendentemente dal fatto che sia un club di élite o no", ha precisato. "La situazione non è facile, dobbiamo vedere come sta di salute e forma. Tutti siamo felici che sia sano e speriamo che diventi il portiere titolare di un club. E allora continueremo con il piano così come lo avevamo stabilito. Se non sarà così, valuteremo nuove idee su questo tema".