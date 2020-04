Recoba: "Ronaldo, un simpatico pazzo. Gli rubai la scena all'esordio all'Inter"

Alvaro Recoba ha parlato a TycSport, svelando un retroscena di mercato dei tempi dell'Inter: "Il presidente del San Lorenzo Marcelo Tinelli voleva parlare con me e da un momento all'altro me lo sono trovato davanti casa mia. Mi ha fatto una bella proposta, mi voleva portare al San Lorenzo ma io stavo molto bene in Italia". Sull'esperienza italiana e i rapporti mantenuti: "Parlo spesso con Vieri e alcuni dell'Inter. Uno di quelli che considero davvero un amico è Almeyda. E anche col Pupi (Zanetti, ndr) parlo ogni tanto". Sull'esordio con i nerazzurri con doppietta, il giorno dell'esordio in Serie A di Ronaldo: "Ero il ragazzo che veniva dall'Uruguay, una specie di attore non protagonista accanto al fenomeno. Quando ho avuto la fortuna di entrare ho pensato che dovevo colpire da fuori perché il Brescia si chiudeva dietro e al primo tentativo ho pescato l'angolo, al secondo pure. Le copertine del giorno dopo mi hanno indicato come salvatore dell'allenatore. Con Ronaldo ho avuto buoni rapporti, lui voleva unire mio figlio con mia figlia dato che hanno la stessa età. Un simpatico pazzo, i brasiliani sono speciali".