vedi letture

Recuperati dalla gastroenterite ma non convocati: Zidane fa a meno di Bale e Jovic

Nonostante fosse pienamente recuperato dalla gastroenterite che lo ha colpito in settimana, Gareth Bale è fuori dai convocati per il Levante. Il gallese non rientra nei diciannove di Zinedine Zidane, alla stregua di Luka Jovic. Rodrygo è out ma è infortunato come Mariano Diaz. Brahim Diaz, invece, è fuori per scelta tecnica.