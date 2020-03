Red Bull Lipsia, si lavora al rinnovo del difensore Klostermann

Il Red Bull Lipsia nonostante il campionato sia fermo lavora per il futuro. Come riporta Kicker.de il club tedesco ha infatti avviato i contatti con Lukas Klostermann, difensore classe '96, per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Lo rivela il direttore sportivo Markus Krosche: “Siamo in contatto con Klosti da molto tempo e le nostre discussioni sono buone, stiamo facendo un percorso importante assieme e vogliamo continuare, ma al momento non c'è ancora nulla da annunciare”.