Reims-PSG 0-2, le pagelle: finalmente Icardi, Mbappé assist-man. Berisha ci prova ma non basta

REIMS-PSG 0-2

Marcatori: 9', 63' Icardi

Rajkovic 6 - Subisce due reti, non ha alcuna responsabilità. Deve ringraziare anche Mbappé, due reti fallite dall'attaccante francese a tu per tu. Una buona parata invece su Di Maria.

Foket 5 - Sempre in apnea, una partita complicatissima per lui. Viene spesso puntato a ripetizione da Neymar, il brasiliano ne esce sempre vincitore da ogni duello nell'uno contro uno.

Maresic 5 - Prestazione da dimenticare per il centrale del Reims, non si può concedere così tanto spazio ad un centravanti come Icardi che alla prima occasione utile non perdona.

Abdelhamid 6 - Prova a tenere in piedi un reparto difensivo allo sbando soprattutto nel primo tempo, il capitano prova a tenere alta la bandiera ma con Icardi e compagni non è mai semplice.

N'Clomande 5,5 - Sul suo versante di competenza prova a mettere la testa dopo il centrocampo, poche volte. Per il resto soffre quando Di Maria prova ad allargarsi sulla sua corsia di competenza.

Cassama 5 - Da dimenticare la sua prestazione in mezzo al campo, sempre in ritardo in marcatura sui diretti avversari. Si prende un giallo ingenuo per una manata ai danni di Neymar. (Dal 82' Hornby sv).

Chavalerin 5,5 - Fa quello che può per dare un gioco al Reims, ci riesce solo a tratti ma nemmeno in maniera efficaci. Sicuramente un ruolo complicato in una gara così complicata.

Berisha 6 - Una delle poche note liete per la formazione di casa, l'ex Lazio soprattutto nel primo tempo è tra i più attivi e crea qualche pericolo per la retroguardia del PSG. Meno lucido nella seconda frazione.

Donis 5,5 - Si accende soltanto a tratti, l'unico che prova a mettere in difficoltà il giovane Bakker. Mezzo voto in meno per qualche errore di troppo in zona offensiva che poteva essere sfruttato meglio. (Dal 58' Dia 6,5 - L'unico che nel secondo tempo prova a dare una scossa, colpisce anche un palo).

Toure 5 - Difficile essere il centravanti del Reims in questo incontro, nessun vero pallone giocabile per il centravanti che prova anche ad abbassarsi ma non viene mai chiamato in causa. (Dal 67' Kutesa 6 - Entra bene in partita e riesce a dialogare con Dia).

Mbuku 5 - Non si vede mai, soltanto un'occasione nel corso del secondo tempo con una conclusione che termina direttamente tra le braccia di Navas. L'unico lampo della sua sfida. (Dal 66' Zeneli 6 - Prova a dare manforte agli avanti del Reims).

PSG

Navas 6 - Serata da spettatore non pagante per l'estremo difensore dei parigini, soltanto una parata con un tiro centrale e non complicato dell'attaccante avversario Mbuku.

Florenzi 6,5 - La cosa certa è che non farà rimpiangere il belga Meunier, un motorino lungo la corsia di destra. Soprattutto nel secondo tempo è una spina nel fianco per la difesa del Reims.

Marquinhos 6 - Da mediano a centrale, torna nel suo ruolo naturale e vive una serata tutto sommato tranquilla. Prende subito le misure a Toure e diventa un gioco da ragazzi contenerlo.

Kimpembe 6 - Comincia con un errore che rischia di mandare in porta Donis subito dopo il fischio iniziale, rimane l'unica disattenzione di una sfida assolutamente tranquilla. (Dal 85' Diallo sv).

Bakker 6 - Buona prestazione, nulla da eccepire per l'olandese che ha sostituito Bernat. Si perde due volte Donis ma riesce a recuperarlo con la rapidità, meno intraprendente nel primo tempo.

Di Maria 6,5 - Un primo tempo da protagonista, un secondo quasi da gregario. Va vicino al gol con uno scavetto davanti a Rajkovic, è ottima invece l'intesa con il connazionale Icardi. (Dal 77' Ruiz sv).

Paredes 6,5 - Meno in fase di impostazione, più utile in contenimento. Con il passare dei minuti diventano tanti i contrasti vincenti in mezzo al campo, grande lotta per il mediano argentino. (Dal 69' Verratti 6 - Buon lavoro in mezzo, nulla da eccepire).

Draxler 6 - Un tiro alto, qualche imbucata per Mbappé ed una prestazione sufficiente per il tedesco. Gli manca quella giocata per ergersi ad assoluto protagonista dell'incontro. (Dal 68' Herrera 5,5 - Gioca pochissimi palloni, non riesce a fare la differenza).

Mbappé 7 - All'attaccante francese rimarrà qualche rimpianto per qualche gol fallito ma fa comunque la differenza. Mette a segno due passaggi vincenti per Icardi, immarcabile invece per gli avversari.

Icardi 7,5 - Finalmente Mauro. A Parigi aspettavano ormai da tanto tempo il ritorno dell'attaccante argentino, non segnava ormai da sette mesi. Oggi segna un gol per tempo, tutti da rapace dell'area di rigore. (Dal 77' Sarabia sv).

Neymar 6,5 - Gli manca soltanto il gol, il brasiliano regala sprazzi di bel calcio al pubblico presente sugli spalti. Meritava maggior fortuna lo slalom gigante del primo tempo, serie di giocate da fenomeno.