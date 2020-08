Reinier l'ultimo talento ad approdare al Dortmund. Haaland e tutti i suoi fratellini

L'ufficialità dell'arrivo di Reinier Junior al Borussia Dortmund allunga ancora di più la lunghissima lista di giovani talenti provenienti da tutto il mondo che il club giallonero ha già inserito in rosa per il prossimo futuro. Oltre al centrocampista arrivato dal Real Madrid in prestito biennale, infatti, il Dortmund puà annoverare nel gruppo a disposizione di Lucien Favre Jude Bellingham, prelevato solo poche settimane fa per 23 milioni di euro dal Birmingham City, Giovanni Reyna, 17enne trequartista 'made in USA', ma anche e soprattutto Erling Haaland e Jadon Sancho. Cinque giocatori che se sommiamo le loro età superano a malapena i 90 anni.