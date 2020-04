Rennes, anche il Manchester United sul terzino Maouassa. Il giocatore vuole la Premier

vedi letture

Il Manchester United è pronto a dare battaglia al Newcastle per assicurarsi le prestazioni di Faitout Maouassa, difensore del Rennes. Secondo le informazioni riportate da The Sun, il terzino sinistro di 21 anni ha impressionato gli osservatori dei Red Devils. Trentadue presenze in stagione, il giocatore era già stato cercato dai Magpies, che avevano offerto circa 10 milioni nel gennaio del 2019 .Nonostante abbia espresso più volte il suo desiderio di giocare in Premier League, l'offerta venne respinta.