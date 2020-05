Rennes, Camavinga: "Bello che le big si interessino a me. Futuro? Vedremo a fine stagione"

Intervistato da Ouest France, Edouard Camavinga ha parlato del uo futuro: "Tutto ciò che ha a che fare con trattative e discussioni durante la stagione non è compito mio. Quando inizia la stagione, mi concentro solo sul campo, lascio che i miei agenti e i miei genitori si incarichino di tutto e a fine stagione poi ne parliamo, quando è necessario. Se poi arriva un'offerta importante a metà stagione devo saperlo. Per quel che riguarda il mio futuro, vediamo a gine stagione". Sull'interesse del Real Madrid: "È bello che i grandi club si interessino a me però a volte non sono troppo interessato a ciò. Soprattutto perché sto bene a Rennes. Vedremo che succederà poi".