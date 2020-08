Rennes, Camavinga dice no al rinnovo e aspetta il Real Madrid nel 2021

Eduardo Camavinga ha interrotto le trattative per il rinnovo con il Rennes. Il centrocampista di 17 anni, esploso nell'ultima stagione, ha un contratto fino al 2022 ed è pronto a restare un altro anno con il club francese dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Come spiega AS, in questo modo Camavinga aspetterà il Real Madrid che nella prossima estate potrà far leva sul suo contratto in scadenza e potrà portarlo in Spagna per una cifra più bassa.