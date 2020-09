Rennes, il presidente su Mendy: "Ne stiamo parlando col Chelsea. Per ora nessun accordo"

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Rennes, Nicolas Holveck ha parlato di Edouard Mendy, smentendo per ora un accordo per il suo trasferimento al Chelsea: "I due club si stanno parlando ma non c'è al momento accordo, tutt'altro. Sappiamo qual è il valore di Edouard come giocatore e anche come uomo, perché nel nostro spogliatoio è un giocatore molto importante. Al momento non posso dire cosa succederà ma per il momento Edouard è un giocatore del Rennes".