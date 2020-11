Rennes ko col PSG, il tecnico Stèphane” Sconfitta meritata, abbiamo tanto da lavorare”

L’allenatore dei bretoni analizza la sconfitta contro il Psg.

“Il calcio che abbiamo proposto non è stato sufficiente” ha affermato Julien Stèphan, allenatore del Rennes, che è uscito sconfitto per 3-0 contro il Psg al Parco dei Principi. Seconda sconfitta in pochi giorni dopo quella in Champions League, sempre per 3-0 nei confronti del Chelsea, per i bretoni:” Abbiamo avuto la possibilità di riaprire il match, ma il nostro gioco è stato troppo sterile e non siamo riusciti ad impensierire più di tanto la difesa del Paris Saint Germain” ha detto l’allenatore dei rossoneri in zona mista. “C’è molto da lavorare, anche se sono contento del pressing che abbiamo tenuto molto alto per tutta la partita, bisogna dire che abbiamo ancora tanta strada da fare prima di poter competere con squadre così forti e blasonate come il Psg”.