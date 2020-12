Rennes, Rugani out anche per l'ultima del 2020. Il difensore può cambiare maglia a gennaio

Il Rennes si prepara ad affrontare l'ultima fatica del suo indimenticabile 2020 (in casa contro il Metz, inizio alle 19) e ancora una volta dovrà fare a meno di Daniele Rugani. Il difensore italiano è fermo per un infortunio alla coscia da fine ottobre; schierato solo due volte, il suo apporto non è stato ovviamente quello che ci si attendeva e il club bretone starebbe valutando il da farsi in vista del mercato di gennaio. Non è escluso che Rugani torni alla Juventus, che a quel punto potrebbe cederlo in Spagna, dove il Valencia è ancora interessato a lui dopo averlo puntato più volte in passato. A riportarlo è Marca.