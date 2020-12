Rennes-Siviglia 1-3, le pagelle: En-Nesyri mattatore. Male Suso e Niang

vedi letture

Rennes-Siviglia 1-3

Marcatori: 32° Koundè (S), 45+2° En-Nesyri (S), 81° En-Nesyri (S), 86° Rutter (R)

RENNES

Salin 6: incolpevole sui tre gol del Siviglia, non viene mai impegnato seriamente in occasione degli altri tiri.

Traorè 5: non spinge mai sulla fascia, poi lascia un buco centrale a En-Nesyri sul tris di Siviglia.

Soppy 5,5: di testa sono tutte sue, quando attaccato in velocità invece va in difficoltà.

Da Silva 4,5: partita da dimenticare per lui. Buca il pallone nell’azione del vantaggio del Siviglia, poi si ripete lasciando En-Nesyri tutto solo di colpire di testa (dal 70° Aguerd 5: lascia il corridoio a En-Nesyri per il 3-0 del Siviglia).

Maouassa 5,5: sale diverse volte accompagnando l’azione, ma le sue scorribande vengono poco premiate. (dal 79° Truffert sv).

Camavinga 6,5: è l’ultimo a mollare ed è bravo a procurarsi il rigore con una percussione centrale.

Nzonzi 5: soffre il dinamismo di Oliver Torres, che fino a quando è in campo gli fa girare la testa.

Grenier 5: nervoso, si fa ammonire per un fallo di frustrazione che era tranquillamente evitabile. (dal 79° Tait sv).

Dalbert 5,5: controlla abbastanza bene Suso, ma quando si ritrova il pallone per segnare spara due volte alto da buona posizione.

Doku 6,5: nettamente il migliore tra i suoi, nel primo tempo prova a far segnare Niang. Poi non ci riesce e si mette in proprio, trovando un super Bono sulla propria strada. (dal 79° Gboho sv).

Niang 4,5: disastroso, si mangia un gol incredibile nei primi minuti, poi si fa parare un tiro ravvicinato poco dopo. Da lì in poi la sua partita finisce e sbaglia tutto lo sbagliabile. (dal 70° Rutter 6,5: entra bene e impensierisce subito il Siviglia con un diagonale da posizione defilata fuori di poco, poi segna con freddezza il rigore dell'1-3).

SIVIGLIA

Bono 7: toglie a Niang la gioia di segnare il primo gol in carriera in Champions League con un grande intervento sulla propria sinistra.

Koundè 7: gioca come terzino adattato per emergenza. Non concede quasi nulla sulla propria fascia e si toglie anche la soddisfazione di segnare il gol del vantaggio dei suoi con un mancino.

Sergi Gomez 6: nel primo tempo va spesso in difficoltà, Niang lo grazia calciando incredibilmente fuori a due passi da Bono. Nella ripresa fa muro con il corpo sempre all’ex Milan, che aveva calciato a botta sicura. (dal 76° Fernando sv).

Diego Carlos 6: controlla bene gli attaccanti avversari, disimpegnando anche con eleganza. Commette un’ingenuità sul rigore della bandiera del Rennes.

Rekik 5: soffre tantissimo la velocità di Doku, che riesce praticamente sempre ad aggirarlo alle spalle. E’ un terzino adattato e si vede.

Rakitic 6: si limita a fare il compitino per larghi tratti della gara, poi però lancia con estrema classe e precisione quando serve.

Gudelj 5,5: spesso Camavinga gli fa la ‘riga in mezzo’, mettendolo in difficoltà.

Oliver Torres 7: disegna calcio fino a quando resta in campo, mostrando tanta qualità tecnica. Bravo nel pennellare sulla testa di En-Nesyri il cross che chiude virtualmente la partita nel recupero del primo tempo. (dall’83° Vazquez sv).

Suso 5: qualche guizzo alla Suso, rientrando come di consueto dalla destra, ma anche tanti errori tecnici e nessuna giocata determinante. (dal 77° Oscar Rodriguez 6,5: entra e trova subito con una gran rapidità di esecuzione l’imbucata per il terzo gol del Siviglia).

Idrissi 6: non supera mai l’uomo, ma la sufficienza la merita grazie all’assist per il gol del vantaggio di Koundè. (dal 72° Ocampos 5,5: entra ma la sua presenza in campo non si nota, non tocca nemmeno un pallone).

En-Nesyri 7,5: il mattatore della serata: due gol, mostrando doti da realizzatore sia nel colpo di testa che con gol di pregevole fattura tecnica. (dal 83° Carlos Fernandez sv).