Rennes, Stephan: "Andiamo in ritiro a Marbella per staccare mentalmente"

vedi letture

Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato nel post partita della sconfitta maturata internamente con il Siviglia: "Questa partita è uno scenario che si ripete, in una competizione dove abbiamo già giocato così. Abbiamo fatto un'ottima prima mezz'ora, loro hanno segnato su uno dei primi tiri in porta. Poi hanno raddoppiato. Siamo rientrati bene nel secondo tempo, abbiamo creato buone situazioni, i giocatori hanno avuto tenacia, sono stati premiati con questo gol, ma alla fine c'è ancora una volta la frustrazione per il risultato. Ritiro a Marbella prima del Nizza? Ci pensavamo da un po'. Volevamo trovare un posto che ci permettesse di lavorare bene. Andiamo anche lì per recuperare un po' di freschezza mentale allontanandoci da tutto e uscendo dal contesto abituale".