Rennes, Stephan: "Camavinga da Real, ma c'è differenza tra giocare qui e fare 60 partite al top"

Julien Stephan, tecnico del Rennes, ha parlato della possibilità che il talento Camavinga possa vestire la maglia del Real Madrid già dalla prossima stagione: "Ha tutte le qualità per giocare nel Real, ma a medio termine. Parliamo di un grande club, con una struttura elevata. Gli consiglio di restare un altro anno qui, dove può crescere ancora. Ha bisogno di confermarsi ad alti livelli e con noi può farlo. Deve ancora migliorare, prima di fare il grande salto: c'è differenza tra giocare nel Rennes e disputare 60 partite in una squadra come il Real, scendendo in campo ogni tre gioni", ha detto ad AS.