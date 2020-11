Rennes, Stephan: "Due pesi e due misure sul rigore, ma non voglio pensare al complotto"

Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato nel post partita dopo il 3-0 subito dalla sua squadra contro il Chelsea, sollevando alcune polemiche per le decisioni arbitrali: "Stavamo facendo bene nella partita e poi il rigore e il rosso al 41° ci hanno fatto perdere un po' di speranza. Quando sai un secondo cartellino giallo per questo genere di cose, uccidi il gioco. Mi chiedo perchè abbiano controllato quello e non il fallo di mano di Zouma. C'è stato un po' di malinteso, però non voglio entrare nel pensiero delle teorie del complotto".