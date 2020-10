Rennes, Stephan testa Rugani e Dalbert: "Partita utile per dare punti di riferimento"

Importante test amichevole per il Rennes, che ha approfittato della pausa internazionale per integrare al meglio gli ultimi acquisti. Daniele Rugani e Dalbert hanno partecipato alla vittoria del club bretone contro un altro club della Ligue 1, il Lorient. È finita 2-0 per gli uomini di Stephan, grazie alle reti di Bourigeaud e di Gboho. A fine partita, il tecnico ha dichiarato: "L'obiettivo era dar modo di giocare ai nuovi, dare dei punti di riferimento ai loro compagni di reparto, per capire meglio il modo in cui la squadra gioca con o senza palla. Non possiamo ovviamente giudicare solo da questo incontro".