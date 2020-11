Repubblica Ceca, il Ministero della Salute dà l'ok alla ripresa dei campionati

Dopo il blocco ai campionati professionistici come misura per contenere la pandemia di Covid-19 la LFA, la lega dei due maggiori campionati professionistici della Repubblica Ceca, ha avuto l’autorizzazione dal Ministero della Salute per poter riprendere i due campionati principali del paese.

The 🇨🇿⚽️ league is back!

The LFA received an exemption for the professional competitions and both @fortunaligacz and @FN_liga can be resumed after almost one month today!

Many thanks for your support @EuropeanLeagues https://t.co/6DhR8XCE7x#LFA #COVIDー19

— Ligová fotbalová asociace (@LFAcze) November 6, 2020