Repubblica di Mauritius furiosa col Liverpool: sui cartelloni pubblicitari c'è un errore ortografico

La Repubblica di Mauritius si scaglia contro il Liverpool. Il motivo? Un cartellone pubblicitario, tra quelli visualizzabili a bordo campo nelle partite interne dei Reds, contenente un grave errore. Il nome dell'isola, nella pubblicità per promuoverne il turismo, è diventato infatti "Mauritus", scatenando le ire della stampa locale, in particolare de L'Express: "Abbiamo pagato 381 milioni di rupie (8 milioni di euro, ndr) per questo?", sottolineando anche quei soldi sono frutto dei sacrifici dei contribuenti. Il contratto sarebbe stato firmato segretamente a luglio: la pubblicità della pagina ufficiale del turismo delle Mauritius deve comparire per sei volte in ogni partita casalinga del Liverpool, circa 20 secondi ciascuna.

If the government of Mauritius wants to advertise their website during a Liverpool game, I think the first thing they should do is spell the name of the country correctly 🇲🇺 #LFC #YNWA pic.twitter.com/29LOPAkY55

— Sean Kelly (@virtualstatman) December 16, 2020