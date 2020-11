Retroscena su Diogo Jota, nuova stella del Liverpool: ecco a chi l'hanno preferito i reds

vedi letture

Diogo Jota è la nuova stella del Liverpool. Tra le sorprese di questo avvio di stagione l'attaccante portoghese, da molti etichettato come l'erede di Cristiano Ronaldo, martedì sera contro l'Atalanta in Champions League è stato per distacco il migliore in campo.

I reds questa estate l'hanno acquistato a titolo definitivo dal Wolverhampton: avevano quattro opzioni per rinforzare l'attacco - scrive il tabloid 'Times' - ma alla fine hanno scelto Jota, preferendolo a Timo Werner, Ismaila Sarr e Jonathan David.