RFEF, Rubiales: "Le competizioni devono essere completate prima del 30 giugno"

Il presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha commentato lo slittamento dell'Europeo al 2021: "Abbiamo lavorato con la UEFA per molti giorni al telefono e in videoconferenza - riporta As.com -. Abbiamo avanzato alcune proposte che sono state approvate in modo soddisfacente. Sappiamo già quali sono le situazioni per le competizioni europee. Le competizioni devono essere completate prima del 30 giugno. Tutte le squadre devono giocare tutte le partite. Questo è ciò di cui abbiamo discusso con le 55 federazioni membre e con il Comitato esecutivo. Abbiamo votato tutti favorevolmente. Tutti i presidenti dei Territori concordano all'unanimità e mi hanno dato il loro voto di fiducia. La salute, l'economia e le competizioni sono i tre pilastri che analizziamo. La RFEF prenderà provvedimenti una o due settimane prima che il campionato riprenda. L'inizio è soggetto a quanto ci verrà detto dalle autorità sanitarie e governative".