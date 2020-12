Richter nega la prima vittoria allo Schalke 04: l'Augsburg impatta 2-2 nel recupero

Dopo undici giornate, lo Schalke 04 stava per ottenere la sua prima vittoria in Bundesliga ma l'Augsburg alla fine ha ottenuto un 2-2 in dieci in pieno recupero. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 32' grazie all'autogol di Serdar ma nella ripresa lo Schalke ha trovato prima il pareggio con Raman al 52' e poi al 62' la rimonta con Boujellab, complice l'espulsione di Niederlechner che al 53' ha lasciato l'Augsburg in dieci. Al 93' però Richter ha firmato il gol del 2-2 che permette all'Augsburg di salire a 12 punti e costringe lo Schalke a restare all'ultimo posto a quota 4.