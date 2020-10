Rijeka, il tecnico Rozman lancia la sfida al Napoli: "Daremo il massimo in tutte le gare"

Simon Rozman, tecnico del Rijeka, ha parlato in vista della gara di domani contro la Real Sociedad, valida per la prima gara del girone di Europa League che comprende anche il Napoli: "E' un grande privilegio per noi giocare una competizione europea. I miei giocatori scenderanno in campo per dare il massimo. Cercheremo di essere al top e poi alla fine della partita vedremo quale sarà il risultato. Non vediamo l'ora che arrivi questo partita anche per dimostrare la nostra qualità".