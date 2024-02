Ufficiale Rinforzo sulla trequarti per De Zerbi: il 18enne Robertson firma con il Brighton

Rinforzo in prospettiva per Roberto De Zerbi. Nella serata di oggi il Brighton ha ufficializzato l’ingaggio di Josh Robertson, 18enne trequartista in arrivo dal Sunderland. Com riporta il sito ufficiale dei Seagulls, il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2028. Questo il comunicato: "Josh Robertson, 18 anni, si unisce a noi con un contratto di tre anni e mezzo. Josh si è unito ai Black Cats all'età di nove anni, facendo carriera nel settore giovanile dove ha giocato per gli Under 18 e facendo il suo debutto in Premier League 2".