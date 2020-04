Rinviata la finale di Coppa di Germania: l'obiettivo è giocarla il 30 giugno

La finale di Coppa di Germania, inizialmente prevista per il 23 di maggio con sede a Berlino, è stata rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus. I partecipanti alla finalissima non sono stati ancora individuati e dunque la DFB ha deciso di posticiparla con l'obiettivo di fissarla sul calendario per il prossimo 30 giugno. Prima però dovrà riprendere il campionato e dovranno anche essere individuate le date per le semifinali che si giocheranno tra Bayern Monaco ed Eintracht e tra il Saarbrucken e il Bayer Leverkusen. Ovvimente la finale verrà comunque disputata a porte chiuse. A riportarlo è Kicker.