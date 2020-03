Rinvio Euro 2020, la Germania sulla scia dell'Italia: domani chiederà lo slittamento

La FIGC quest'oggi ha chiarito la sua posizione: nella giornata di domani, durante la riunione indetta dalla UEFA alla quale parteciperanno tutte le 55 federazioni europee, chiederà ufficialmente lo slittamento dell'Europeo che dovrebbe partire il prossimo 14 giugno.

Quella italiana non sarà l'unica Federazione, anzi. In questo momento, sembra la linea di tutti i paesi che si sono ritrovati - chi prima, chi dopo - a sospendere le competizioni. "Mi aspetto un rinvio di Euro 2020. In questo modo, le singole Federazioni avranno maggior margine di manovra", ha dichiarato Christian Seifert, direttore della Lega tedesca di calcio (DFL)".

In Germania tutti sono concordi sul fatto che i campionati andranno chiusi e che avere maggiore margine di manovra nel calendario è necessario per arrivare a conclusione. "Senza entrate, molti club saranno minacciati nella loro esistenza e con loro anche tanti posti di lavoro", ha detto Seifert.