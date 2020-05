Riparte il calcio anche in Giappone: J1 League in campo dal 4 luglio

Torna il calcio anche in Giappone. Le autorità locali hanno reso noto che le squadre di prima divisione torneranno a giocare a partite dal 4 luglio. Si scenderà in campo senza pubblico, proprio come accadrà in seconda e terza divisione: in questi due campionati, però, le partite inizieranno la settimana precedente, ovvero il 27 giugno.