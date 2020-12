Riparte il tormentone Messi. Il PSG pensa seriamente alla Pulce per la prossima stagione

Il tormentone è pronto a ripartire in estate. Quale sarà il futuro di Leo Messi?. Dopo l'infinita telenovela della scorsa estate, la Pulce potrebbe dire addio, questa volta per davvero, al Barcellona. Come riporta ESPN il PSG sta pensando seriamente di ingaggiare il fenomeno argentino, che con Mbappé e Neymar andrebbe a comporre in tridente praticamente imbattibile.