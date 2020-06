Riparte la Liga, da Suarez ad Hazard: il lungo stop rimette in gioco gli infortunati

Una stagione destinata a finire anzitempo, quella di molti giocatori. Che dalla pausa forzata per evitare la diffusione del coronavirus si ritrovano nuovamente e clamorosamente in gioco. È il caso di Luis Suarez, Marco Asensio, Eden Hazard e non solo.

La situazione più clamorosa è legata al Barcellona, che si era trovato in emergenza: oltre all'uruguayano già citato, anche Dembélé era fuori causa e Carles Pérez era stato da poco ceduto alla Roma. Decisivo lo stop del francese: stagione ritenuta chiusa che ha permesso al club di ricorrere al jolly di mercato, che permette di acquistare un giocatore anche oltre la canonica finestra dedicata ai trasferimenti. Un regolamento assurdo che falsa il campionato, poiché l'acquisto di Braithwaite dal Leganés è avvenuto tramite pagamento delle clausola (18 milioni) senza che i pepineros potessero opporsi e soprattutto senza che potessero trovare un sostituto. E ora, dopo tre mesi di pausa, il Barcellona si ritrova anche Suarez mentre dall'altra parte si ritrovano "cornuti e mazziati".

Eden Hazard ha vissuto fin qui una stagione a dir poco complicata. Una stagione divenuta un calvario. Già a inizio stagione i presupposti non erano dei migliori con il belga presentatosi in evidente sovrappeso. Gli infortuni hanno fatto il resto. L'ultimo, una frattura del perone distale destro che lo ha costretto a passare sotto i ferri. Stagione quasi compromessa, anzi no: la pausa di tre mesi ce lo ripresenta ai nastri di ri-partenza. Anche Marco Asensio si era messo il cuore in pace dopo la rottura del crociato a luglio: stagione 2019-20 saltata in toto, in situazioni normali.

Sono altri i casi di giocatori ritornati in corsa grazie alla lunga pausa. Uno di questi è Alvaro Morata, infortunatosi a Liverpool dopo aver giocato già in condizioni precarie. Maxi Gomez del Valencia ha avuto un dito rotto del piede e ha dovuto subire un intervento chirurgico: l'uruguayano è ancora indisponibile ma c'è la speranza di recuperarlo. Denis Suarez, frenato dai problemi alla caviglia, spera di tornare in tempo per dare una mano al Celta nella volata salvezza. Chimy Ávila dell'Osasuna si è rotto il crociato ma dopo nemmeno 100 giorni lo si è visto allenarsi da solo: speranze di rivederlo in campo quasi nulle, ma c'è quel "quasi" che potrebbe fare la differenza. Non sarà così per Ezequiel Garay: l'argentino a febbraio si è rotto il crociato e non c'è nemmeno recupero a tempo di record che tenga: col club è rottura e il contratto è in scadenza.