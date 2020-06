Riparte la Liga - Lotta al titolo: Barça fra scandali, liti, esoneri e infortuni. Eppure primi

Al Barcellona in questa stagione non c'è stata pace. Si registrano, nell'ordine: un cambio panchina (da Valverde a Quique Setién), un botta e risposta Abidal-Messi che ha quasi portato all'addio del francese, il Barçagate, le tensioni sulla decurtazione dello stipendio dei giocatori, un terremoto dirigenziale col vice di Bartomeu cacciato e altri cinque a salutare, una nuova richiesta di decurtazione stipendio.

A livello di squadra mai come quest'anno gli infortuni hanno condizionato, al punto da far fuori un reparto intero e ricorrere al lecito (ma decisamente poco etico) mercato fuori tempo massimo: gli stop di Suarez e Dembélé e la cessione di Carles Pérez alla Roma hanno permesso al club di pescare il jolly acquistando dal Leganés il danese Braithwaite. Con buona pace dei pepineros che non hanno potuto acquistare un sostituto.

In tutto questo scenario, incredibile ma vero, la squadra è al comando della classifica. Trascinata come al solito da Messi, autore fin qui di 19 reti e capace di risolvere molte situazioni delicate. Ci si aspettava di più invece da Griezmann e non a caso si sogna il ritorno di Neymar. Occhio però al Real Madrid: gli arcirivali sono dietro solo due lunghezze e hanno dalla loro gli scontri diretti.