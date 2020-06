Riparte la Liga - Lotta al titolo: Real a casa del Castilla con un Hazard in più

Ci siamo lasciati col Real Madrid che perdeva il comando della classifica, perdendo l'ultima partita della Liga prima dello stop. Un ko sul campo del Betis arrivato per mano di un ex Barcellona, Alex Tello. I punti di distanza dai catalani sono due e il Real ha dalla sua gli scontri diretti. Servirà farsi trovare pronti in caso di passo falso degli uomini di Quique Setién.

Nel frattempo ritroveremo una squadra che non giocherà nella sua casa principale, il "Santiago Bernabeu", ma che ha visto nelle porte chiuse l'occasione per accelerare i lavori dell'impianto, traslocando così al più piccolo "Alfredo di Stefano", dove per intenderci gioca la squadra B, il Castilla.

Zidane si aspetta molto da Eden Hazard. Il belga sembrava destinato ad aver chiuso anzitempo la deludente stagione per un infortunio al perone. La lunga pausa lo restituisce clamorosamente per questo finale. Stesso discorso per Marco Asensio, che a luglio si era rotto il crociato. Si è rivisto anche Gareth Bale e sarà interessante vedere se e come verrà impiegato da Zidane. Il rapporto fra giocatore e club rasenta lo zero e fosse per il Real questi sarebbero i suoi ultimi mesi in Spagna. Un contratto fino al 2022 lo blinda e sono pochi i club che possono permetterselo. E ancor meno quelli che possono interessare al giocatore, che nella peggiore delle ipotesi è pronto a restare a Madrid anche solo per giocare a golf, passione decisamente superiore a quella che ha per i blancos.