Riparte la Liga - Lotta Champions: Atlético, torneo di rimpianti. Pochi gol, Felix delude

Stagione da montagne russe, quella dell'Atlético Madrid. A gennaio è stato toccato il punto più basso della gestione Simeone, con l'eliminazione in Copa del Rey per mano del Cultural Leonesa, squadra di terza divisione. Sembrava il segnale di una fine di un ciclo lungo nove anni. Poi ti arriva la vittoria a Liverpool contro i campioni d'Europa, il passaggio del turno in Champions e capisci che no, la storia non è ancora finita. In mezzo c'è una Liga fin qui ampiamente deludente. Perché con un Barcellona sull'orlo di una crisi di nervi fra lotte intestine e un Real che deve fare i conti con i capricci di Bale, l'età di Modric e gli infortuni di Hazard è un peccato mortale non approfittarne. Solito gioco poco spettacolare, per usare un eufemismo. E stavolta nemmeno troppo efficace: con 31 reti in 27 partite, dodicesimo attacco stagionale puoi andare avanti solo se hai una difesa impenetrabile. 21 gol subiti sono pochi, ma non basta davanti all'inconsistenza offensiva. Joao Felix è costato 126 milioni e con quella cifra ti aspetti che riesca a rimpiazzare da subito Griezmann. Non è stato così e i gol segnati sono stati appena 4. Non è mai stato un cannoniere Morata (8 centri), lo è stato invece Diego Costa che però è stato fermato quest'anno dall'ernia del disco. Appena due reti e comportamenti censurabili (inqualificabile la tosse simulata dopo la gara contro il Liverpool) fanno pensare a un addio anticipato. La seconda parentesi con i colchoneros è stata un flop. Nota positiva la crescita di Thomas Partey, elemento sempre più importante a centrocampo mentre Oblak fra i pali si conferma uno dei migliori al mondo. La squadra è attualmente sesta, c'è ancora tempo per arrivare tra le prime quattro date le distanze minime