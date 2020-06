Riparte la Liga - Lotta Champions: Getafe, il Chievo di Spagna che sogna in grande

vedi letture

Dopo aver conquistato la qualificazione in Europa League, ed è già un'impresa, il Getafe ora sogna la Champions. Una squadra che per dimensioni e storia può essere considerato un Chievo di Spagna. Perché è considerata una squadra di quartiere, per la gestione familiare. E anche per un calcio non certo spettacolare. Al punto da attirare anche molte critiche. È vero, guardare una partita del Getafe non diverte ma ognuno gioca con le armi a disposizione, hanno anche precisato dal club. E le sfruttano molto bene: 4-4-2 quadrato, possesso palla lasciato agli altri, ripartenze. Il tecnico José Bordalas, nel suo piccolo, è un altro cholista: pochi fronzoli, tanta sostanza. Quattro attaccanti che si alternano, una coppia affiatata di centrocampisti (Arambarri-Maksimovic), un esterno interessante come Cucurella che potrebbe fare ritorno al Barcellona. Al momento dello stop la squadra è quarta, a pari punti con la Real Sociedad con lo scontro diretto in casa alla 32esima giornata. A San Sebastian gli azulones hanno fatto il colpaccio.