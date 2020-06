Riparte la Liga - Lotta Champions: Real Sociedad, linea verde che piace. Cresce Odegaard

A volte ritornano. La Real Sociedad ci ha abituato negli anni a diversi exploit come quello di qualificazioni alla Champions League. L'ultimo nella stagione 2012-13 salvo poi tornare nell'anonimato del centro classifica. Quest'anno Imanol però aveva tra le mani un gruppo interessante arricchito da due dei più promettenti prospetti del calcio europeo. Se avessero ingranato sarebbe stato il boom. E infatti: Martin Ødegaard a San Sebastian sta rispettando il processo di crescita che si è auspicato il Real Madrid e di conseguenza sta smentendo chi lo aveva troppo frettolosamente definito "un bluff". Gli accordi sono quelli di due anni di prestito per poi tornare alla casa madre e il norvegese sta facendo talmente bene che si era anche pensato di anticiparne il ritorno alla base. Il giocatore ha le ideee chiare: "Il prossimo anno alla Real Sociedad in Champions". Il suo contributo è di 5 reti in campionato, più tre in Copa del Rey. L'altro golden boy è Alexander Isak. Emerso in Svezia come "nuovo Ibrahimovic", preso dal Borussia Dortmund dove ha faticato a inserirsi, si è rilanciato in prestito al Willem II, in Olanda, per essere acquistato a titolo definitivo dalla Real Sociedad. Il Borussia Dortmund si è riservata una priorità in caso di futura vendita. Il suo apporto è stato di 7 reti in campionato e 7 in Copa del Rey dove ha trascinato la squadra a una storica finale tutta basca contro l'Athletic. Calciatori di sicuro futuro che si sono ben amalgamati in una squadra collaudata, che ha in Mikel Oyarzabal il fiore all'occhiello: a soli 23 anni è uno dei calciatori spagnoli di maggior avvenire e non è un caso che il Bayern abbia pensato a lui come alternativa a Leroy Sané.