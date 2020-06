Riparte la Liga - Lotta Champions: Siviglia, Monchi non sbaglia mai. Boom Ocampos, bene Suso

Il terzo posto del Siviglia è un risultato fin qui sorprendente, basti pensare che gli andalusi non salgono sul podio dalla stagione 2008-09. Effetto Monchi, potremmo dire. Il ritorno a casa del direttore sportivo dopo due anni ha dato entusiasmo. Dal canto suo, l'ex Roma ha mantenuto l'enorme credito che ha, azzeccando alcune mosse di mercato che hanno permesso questa escalation. Due su tutte: l'allenatore Julen Lopetegui, che si è rifatto una verginità dopo il flop al Real Madrid, e Lucas Ocampos. L'argentino, bambino prodigio al River Plate, non ha mai mantenuto appieno le aspettative in Europa. Fin qui per lui 10 reti in 22 partite. Da valutare meglio Suso, arrivato a gennaio e fin qui in campo in sei occasioni, trovando un gol e un assist. Le prime uscite sono incoraggianti e se la classifica resta tale scatta il riscatto dal Milan. Nota stonata della stagione, la Copa del Rey con la clamorosa eliminazione per mano del Mirandés. Incidente di percorso che macchia un po' un'ottima stagione che vede la squadra ancora impegnata in Europa League, dove affronterà la Roma. Prima, però, c'è il campionato da ribattezzare, niente meno che col derby contro il Betis.