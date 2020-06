Riparte la Liga - Lotta Champions: Valencia in corsa, fra strani esoneri e liti coi giocatori

Stagione particolare, fin qui, quella del Valencia. Lo si è capito sin da subito col controverso esonero a settembre di Marcelino. Già nell'aria da tempo per frizioni con la proprietà e avvenuta secondo il tecnico per un incredibile motivo: "Sono assolutamente sicuro che il fattore scatenante di questa situazione sia stata la vittoria in Copa del Rey". E dire che aveva portato la squadra per due anni consecutivi in Champions, restituendole una credibilità persa nelle fallimentari stagioni precedenti. Il lavoro di Albert Celades fin qui non è stato negativo, considerando la qualificazione agli ottavi di Champions, avendo la meglio dell'Ajax e una squadra ancora in corsa per la Champions. Peccato per la querelle fra società ed Ezequiel Garay negli ultimi giorni con l'argentino che afferma di essere stato diffamato dal club e il Valencia che incolpa il giocatore di essere l'unico a non aver voluto abbassarsi lo stipendio. In un contesto così avvelenato si torna a giocare. Occhio a Ferran Torres: ha 20 anni ed è la più bella rivelazione della stagione. Il suo futuro potrebbe essere altrove, dato che l'esterno piace al Borussia Dortmund che cerca un sostituto del possibile partente Sancho.