Riparte la Liga - Lotta Champions: volata finale. Cinque squadre in cinque punti per due posti

Cinque squadre per due posti. La lotta Champions in Liga è decisamente affascinante fra giganti come l'Atlético Madrid, clienti quasi abituali come Siviglia e Valencia, cavalli di ritorno come la Real Sociedad e l'outsider Getafe che mai ha raggiunto il palcoscenico più importante d'Europa. Questa la classifica dopo 27 turni:

SIVIGLIA 47

REAL SOCIEDAD 46

GETAFE 46

ATLETICO MADRID 45

VALENCIA 42

Ciò che salta all'occhio è come ci siano pochi scontri diretti e come essi siano condensati quasi tutti (4 su 5) nelle ultime due giornate. La Real Sociedad è la squadra maggiormente coinvolta con tre partite, due per Siviglia, Getafe e Atlético, una per il Valencia. Questo il quadro complessivo:

28° turno

SIVIGLIA-Betis

Granada-GETAFE

VALENCIA-Levante

Athletic-ATLETICO

REAL SOCIEDAD-Osasuna

- - -

29° turno

Levante-SIVIGLIA

GETAFE-Espanyol

Osasuna-ATLETICO

Alavés-REAL SOCIEDAD

Real Madrid-VALENCIA

- - -

30° turno

SIVIGLIA-Barcellona

GETAFE-Eibar

ATLETICO-Valladolid

VALENCIA-Osasuna

REAL SOCIEDAD-Real Madrid

- - -

31° turno

Villarreal-SIVIGLIA

Levante-ATLETICO

Valladolid-GETAFE

REAL SOCIEDAD-Celta

Eibar-VALENCIA

- - -

32° turno

ATLETICO-Alavés

GETAFE-REAL SOCIEDAD

SIVIGLIA-Valladolid

Villarreal-VALENCIA

- - -

33° turno

Barcellona-ATLETICO

Leganés-SIVIGLIA

Real Madrid-GETAFE

REAL SOCIEDAD-Espanyol

VALENCIA-Athletic

- - -

34° turno

ATLETICO-Maiorca

Granada-VALENCIA

Levante-REAL SOCIEDAD

Osasuna-GETAFE

SIVIGLIA-Eibar

- - -

35° turno

Athletic-SIVIGLIA

Celta-ATLETICO

GETAFE-Villarreal

REAL SOCIEDAD-Granada

VALENCIA-Valladolid

- - -

36° turno

Alavés-GETAFE

ATLETICO-Betis

Leganés-VALENCIA

SIVIGLIA-Maiorca

Villarreal-REAL SOCIEDAD

- - -

37° turno

GETAFE-ATLETICO

REAL SOCIEDAD-SIVIGLIA

VALENCIA-Espanyol

- - -

38° turno

ATLETICO-REAL SOCIEDAD

Levante-GETAFE

SIVIGLIA-VALENCIA