Riparte la Liga - Lotta salvezza: Celta, le cessioni di Maxi Gomez e Lobotka fanno male

Un'altra stagione da pericolante per il Celta. 17° posto e appena un punto in più del Maiorca terzultimo. In estate i galiziani si sono privati di Maxi Gomez, finito al Valencia e a gennaio hanno salutato Lobotka, direzione Napoli. Squadra notevolmente indebolita dalle due cessioni e aggrappata al solito Iago Aspas che da solo però non può fare miracoli. L'uruguayano è stato rimpiazzato solamente a gennaio, peraltro con un 30enne alla prima esperienza nel campionato spagnolo come Smolov. Per il russo un gol in sei partite. La difesa ha accolto in inverno Murillo, reduce da sei mesi indecenti alla Sampdoria ma che in Spagna soprattutto al Valencia ha lasciato un buon ricordo. E il suo innesto ha dato buoni risultati: nelle ultime tre partite giocate la squadra non ha incassato reti. Tra le note positive quella del possibile ritorno di Denis Suarez, che sembrava destinato a salutare la stagione per un problema alla caviglia. Il giocatore punta ripresentarsi alla ripresa e sarebbe un vero colpo, considerato che quando è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Calendario tutt'altro che semplice: tre scontri diretti, tutti in trasferta. Urge chiudere quanto prima la questione, magari nel trittico iniziale: Villarreal-Valladolid-Alavés. Perché poi arrivano i dolori con le sfide contro Real Sociedad e Barcellona.