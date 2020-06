Riparte la Liga - Lotta salvezza: Eibar, stavolta si rischia. Escalante già della Lazio

vedi letture

Dopo alcune ottime stagioni, l'Eibar si ripresenta al campionato con una situazione delicata: 16° posto e soli due punti in più dalla zona retrocessione, vale a dire un passo falso e si va giù. Prima dello stop la squadra di José Luis Mendilibar era quella con la peggior sequenza risultati nell'ultimo periodo: 4 sconfitte e una vittoria nelle ultime 5 partite. E il prossimo turno c'è il Real Madrid. Un calendario che a guardare bene fa temere, perché le sfide successive dicono Athletic, Getafe e Valencia. La pausa di tre mesi può essere servita a resettare tutto e ricaricare mentalmente la squadra. Poche le cose fin qui da salvare, una di esse è sicuramente Fabian Orellana. Il cileno è stato anche in Italia, l'Udinese ha deciso di non aspettarlo e lui sta mostrando il meglio di sé nei Paesi Baschi: sette reti, sei assist, e una minaccia continua su entrambe le fasce. Poco altro, anche il giapponese Inui, ritornato dopo il flop al Betis, non è più lo stesso della prima parentesi con gli alzulgrana. Ultimi mesi per Gonzalo Escalante: il vice-capitano torna in Italia e dopo l'esperienza al Catania lo attende la Lazio. Salterà intanto la prossima sfida per squalifica.