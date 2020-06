Riparte la Liga - Lotta salvezza: Espanyol, notti europee e disastri in patria. Basterà De Tomas?

vedi letture

Quando la qualificazione in coppa ti può rovinare. È il caso dell'Espanyol che un anno fa festeggiava la qualificazione in extremis in Europa League al termine di un'esaltante rimonta nel finale di stagione. L'artefice dell'impresa, il tecnico Rubi, ha preso la strada di Siviglia (Betis) portandosi dietro il miglior marcatore, Borja Iglesias. La squadra non è mai riuscita a trovare una quadra: tre allenatori diversi (Gallego, Machin e ora Abelardo) che non sono riusciti a risollevare i Blanquiazules dai bassifondi. Dal 16° turno in poi è ultimo posto. In Europa League la strada si è fermata ai sedicesimi di finale, dopo un cammino iniziato a luglio. Mercato fallimentare: pesa la partenza di Hermoso in difesa mentre il rimpiazzo di Borja Iglesias è stato tardivo con l'arrivo di Raul de Tomas, per il quale il club ha frantumato il record di spesa. Cifra ben ripagata da quattro reti in sei partite. Numeri che dall'altra parte aumentano i rimpianti per le scelte sbagliate fatte in estate. Quando mancano 11 giornate alla fine la zona salvezza è distante 6 punti e ci sono tre squadre davanti. Gli scontri diretti arrivano nel finale di stagione, sono 3 e tutti in casa. La speranza è che non ci si arrivi troppo tardi a giocarli.