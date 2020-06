Riparte la Liga - Lotta salvezza: Leganés "cornuto e mazziato" dalla farsa Braithwaite

I pepineros rischiano grosso: al quarto anno consecutivo in Liga la retrocessione è dietro l'angolo. Javier Aguirre, subentrato a Mauricio Pellegrino, non sta riuscendo a migliorare una situazione nata male: il messicano ha almeno tolto la squadra dall'ultimo posto. Ora il Leganés è penultimo, a tre punti dalla zona salvezza. Tutto è ancora possibile e il calendario offre immediatamente una grande occasione, lo scontro diretto da giocare in casa contro il Valladolid. Al trentesimo turno c'è la sfida contro il Maiorca mentre al 35° turno trasferta a Eibar. Certo, con Braithwaite al centro dell'attacco l'impresa sarebbe meno ardua. Invece l'assurdità del regolamento ha fatto sì che il danese potesse essere ceduto a un'altra squadra di Liga (Barcellona) senza poterlo rimpiazzare. E non c'è stata la possibilità di trattare: 18 milioni di euro di clausola rescissoria e adios. Quello a cui abbiamo assistito a febbraio è stata una delle cose più insensate della storia del mercato. E il Leganés rischia di rimetterci una categoria. Prima dello stop il successo a Villarreal ha ridato speranza e messo in risalto Oscar Rodriguez, trequartista di 21 anni di proprietà del Real Madrid. Per lui fin qui 7 reti ed è riposta molta fiducia nei suoi confronti per questo finale di stagione.