Riparte la Liga - Lotta salvezza: Maiorca, il gioiellino Kubo e l'exploit di Budimir

Stagione di sofferenza, come ampiamente preventivato dal Maiorca. Il ritorno in Liga dopo 7 anni, una doppia promozione partendo dalla Segunda B e una squadra rinforzata spendendo poco più di 7 milioni. Per rendere l'idea del mercato basti pensare che tre giocatori arrivano dalla nostra Serie B: Budimir, Valjent e Trajkovski. Soprattutto l'ex Crotone è una vera sorpresa: 9 reti segnate in campionato, molto meglio di tanti attaccanti ben più quotati. Per il croato persino la soddisfazione di segnare una doppietta al Camp Nou. A proposito di soddisfazioni, ma di squadra, storico il successo contro il Real Madrid avvenuto a ottobre. Meritevoli di menzione i larghi successi contro Villarreal (3-1) e Valencia (4-1). Da tenere d'occhio Takefusa Kubo: il giapponese è di proprietà del Real Madrid ed è stato mandato nelle isole Baleari a farsi le ossa. Sta crescendo alla distanza e prima dello stop è stato anche decisivo nel pari col Betis e nel successo contro l'Eibar. Una recente statistica ha evidenziato come il giovane asiatico abbia una media di dribbling riusciti pari a Lionel Messi, il migliore in questa specialità (fra le tante). Ha dolo 19 anni e un futuro radioso davanti.