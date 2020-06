Riparte la Liga - Lotta salvezza: Valladolid, Salisu piace a tutti. Aspettando Ben Arfa

Ronaldo Luis Nazario da Lima ha speso una carriera sempre e comunque per lottare per il titolo. Che fosse PSV, Barcellona, Real Madrid, Milan o Corinthians. E fa specie vederlo al comando di una squadra sempre al limite della zona retrocessione. Attualmente 15° posto in classifica, il Valladolid ha quattro punti di vantaggio sul Maiorca terzultimo. In mezzo vi sono Eibar e Celta a fare da cuscinetto. Situazione non drammatica ma certamente non sufficientemente tranquilla. Molto, per non dire tutto, dipenderà dalle prime due partite, veri e propri scontri diretti: prima sul campo del Leganés e poi in casa contro il Celta. Punti che valgono doppio, che possono togliere gli Albivioletas dalla zona calda e affossare le rivali, al contrario c'è il concreto rischio di essere risucchiati. La squadra segna poco (23 reti, solo il Leganés ha fatto peggio) e pareggia troppo: 11 gli "X" in schedina, che hanno permesso a piccoli passi di stare lontano dalla zona calda. Il punto forte fin qui è la difesa dove si è messo in luce Mohammed Salisu. Il ghanese ha solo 21 anni ed è già uomo mercato: le due madrilene se lo contendono ed è tenuto d'occhio anche dalle squadre italiane (Juventus, Napoli, Fiorentina). E anche in Inghilterra lo seguono con attenzione. La clausola rescissoria di appena 12 milioni fa gola. Occhio ad Hatem Ben Arfa: arrivato a fine gennaio, il francese era senza squadra da sei mesi e di conseguenza con una condizione fisica approssimativa. Lo stop ha permesso all'ex Nizza di rimettersi in pari con i compagni di squadra e potrebbe essere l'arma in più in questa volata decisiva.