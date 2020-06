Riparte la Liga - Lotta salvezza: volata fra sei squadre per evitare tre posti all'inferno

vedi letture

Sei squadre a evitare tre posti all'inferno. Le ultime 11 giornate di Liga danno vita a un mini torneo basato su scontri indiretti. Nessuna squadra è ancora spacciata, anche se l'Espanyol è quella che ha meno tempo da perdere. Questa la classifica attuale:

VALLADOLID 29

EIBAR 27

CELTA 26

MAIORCA 25

LEGANES 23

ESPANYOL 20

Nove gli scontri diretti:

Leganés-Valladolid (28° turno)

Valladolid-Celta (29°)

Maiorca-Leganés (30°)

Maiorca-Celta (33°)

Espanyol-Leganés (34°)

Eibar-Leganés (35°)

Espanyol-Eibar (36°)

Eibar-Valladolid (37°)

Espanyol-Celta (38°)

È il Leganés ad essere maggiormente impegnato in scontri salvezza. Un vantaggio per i pepineros, attualmente penultimi e con 4 sfide che possono risucchiare giù le avversarie. Solo due scontri diretti per il Maiorca, entrambi in casa mentre va male al Celta che avrà tre partite tutte in trasferta. Questo il quadro complessivo:

28° turno

ESPANYOL-Alavés

CELTA-Villarreal

LEGANES-VALLADOLID

MAIORCA-Barcellona

Real Madrid-EIBAR

- - -

29° turno

Getafe-ESPANYOL

Villarreal-MAIORCA

Barcellona-LEGANES

EIBAR-Athletic

VALLADOLID-CELTA

- - -

30° turno

MAIORCA-LEGANES

ESPANYOL-Levante

Getafe-EIBAR

Atlético-VALLADOLID

CELTA-Alavés

- - -

31° turno

LEGANES-Granada

VALLADOLID-Getafe

Real Sociedad-CELTA

Real Madrid-MAIORCA

EIBAR-Valencia

Betis-ESPANYOL

- - -

32° turno

Athletic-MAIORCA

CELTA-Barcellona

ESPANYOL-Real Madrid

Granada-EIBAR

Osasuna-LEGANES

Siviglia-VALLADOLID

- - -

33° turno

EIBAR-Osasuna

LEGANES-Siviglia

MAIORCA-CELTA

Real Sociedad-ESPANYOL

VALLADOLID-Levante

- - -

34° turno

Atlético-MAIORCA

CELTA-Betis

ESPANYOL-LEGANES

VALLADOLID-Alavés

Siviglia-EIBAR

- - -

35° turno

Barcellona-ESPANYOL

CELTA-Atlético

EIBAR-LEGANES

MAIORCA-Levante

Valencia-VALLADOLID

- - -

36° turno

ESPANYOL-EIBAR

LEGANES-Valencia

Osasuna-CELTA

VALLADOLID-Barcellona

Siviglia-MAIORCA

- - -

37° turno

Athletic-LEGANES

CELTA-Levante

EIBAR-VALLADOLID

MAIORCA-Grnada

Valencia-ESPANYOL

- - -

38° turno

ESPANYOL-CELTA

LEGANES-Real Madrid

Osasuna-MAIORCA

VALLADOLID-Betis

Villarreal-EIBAR