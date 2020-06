Riparte la Liga - Pichichi: Messi verso il quarto titolo consecutivo

Il trofeo "Pichichi" è un appuntamento fisso de LaLiga dal 1953. Viene premiato il miglior marcatore del campionato e il nome è un omaggio a Rafael Moreno Aranzadi, attaccante degli anni '10 e '20 soprannominato "Pichichi" per la sua corporatura esile. Ancora oggi il giocatore è una leggenda dell'Athletic, dove ha speso tutta la sua carriera. E il suo busto è posto a San Mamés, all'ingresso del tunnel dei giocatori.

Dal 2009-10 salvo l'eccezione 2015-16 col successo di Luis Suarez, il premio è stato affare solo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E con l'addio del portoghese la strada per l'argentino è spianata. 6 volte capocannoniere, Messi ha la possibilità vincendo quest'anno di staccare Telmo Zarra e di diventare il giocatore capace di vincere più titoli di miglior marcatore della Liga. Non solo: un successo in questa stagione lo porterebbe ad eguagliare Alfredo di Stefano e Hugo Sanchez, capaci di vincere il premio per anni consecutivi.

Per quest'anno l'argentino è il grande favorito per la vittoria finale, forte già dei cinque gol di vantaggio su Karim Benzema. Il calendario e il rischio infortuni ai quali i calciatori sono esposti è tuttavia una discriminante di rilievo e già la Pulga è a rischio per la sfida contro il Maiorca di sabato.

1. LIONEL MESSI

Argentina, Barcellona

19 reti

2. KARIM BENZEMA

Francia, Real Madrid

14 reti

3. LUIS SUAREZ

Uruguay, Barcellona

11 reti

3. LUCAS PEREZ

Spagna, Alavés

11 reti

3. GERARD MORENO

Spagna, Villarreal

11 reti

3. ROGER MARTI

Spagna, Levante

11 reti

7. ANGEL RODRIGUEZ

Spagna, Getafe

10 reti

7. LUCAS OCAMPOS

Argentina, Siviglia

10 reti

9. JOSELU

Spagna, Alavés

9 reti

9. ANTE BUDIMIR

Croazia, Maiorca

9 reti

9. CHIMY AVILA

Argentina, Osasuna

9 reti

9. LOREN MORON

Spagna, Betis

9 reti

9. IAGO ASPAS

Spagna, Celta

9 reti

9. RAUL GARCIA

Spagna, Athletic

9 reti

9. WILLIAN JOSE

Brasile, Real Sociedad

9 reti