Riparte la Liga - Terra di mezzo: Alavés, il tandem d'attacco vale il 69% delle reti totali

14° posto e zona retrocessione lontana 7 punti, per l'Alavés pochi rischi in queste ultime 11 giornate. Una stagione tranquilla con qualche picco, come la vittoria nei derby baschi contro Eibar e Athletic. La squadra di Asier Garitano ha messo in evidenza una delle coppie d'attacco meglio assortite del torneo: con Lucas Pérez rivitalizzato dopo i flop all'Arsenal e al West Ham e autore di 11 reti, più le 9 del compagno di reparto Joselu. Ciò che salta maggiormente all'occhio, al di là della straordinaria intesa fra i due, è di come siano determinanti per la squadra: 20 gol su 29 complessivi dei Babazorros portano la loro firma: quasi il 69% delle reti totali della squadra. Arma a doppio taglio, considerato che sono previsti incontri ravvicinati che aumenteranno il rischio di infortuni. E senza alternative adeguate c'è il rischio di soffrire.