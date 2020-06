Riparte la Liga - Terra di mezzo: Athletic, the last dance di Aduriz

Il senso della stagione dell'Athletic è stato dato dal cammino in Copa del Rey dove la squadra si è conquistata una storica finale tutta basca contro la Real Sociedad. Si giocherà, ma non in questa stagione. Perché per un evento simile non sono accettabili le porte chiuse. La Federazione lo ha capito e ha avallato la richiesta dei due club, che vedranno l'atto conclusivo della manifestazione solamente quando sarà concesso ai tifosi di poter riempire gli spalti. Non ci sarà pertanto il gran finale per Aritz Aduriz, che aspettava proprio questa partita per salutare il calcio. La bandiera della squadra aveva deciso con largo anticipo che questa sarebbe stata la sua ultima stagione. L'ultimo grande lampo all'esordio di questo campionato, con la rete all'ultimo minuto contro il Barcellona che ha dato la vittoria ai suoi. Con la coppa rinviata a data da destinarsi e senza il suo uomo simbolo, la squadra deve affrontare le ultime 11 partite cercando di conquistarsi tramite la Liga l'Europa League: il settimo posto dista cinque punti, non troppi, ma tante le squadre davanti. E con un attacco che ha segnato appena 29 reti in 27 partite (13° di tutta la Liga) è dura. Fortuna dall'altra parte che c'è una buona difesa e un portiere emergente come Unai Simon che non fa certo rimpiangere Kepa Arrizabalaga, ceduto a cifre da record nell'estate 2018 al Chelsea.