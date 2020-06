Riparte la Liga - Terra di mezzo: Betis, altra stagione deludente. Aggrappati a "nonno" Joaquin

Secondo anno consecutivo che al Betis le cose girano storte. Negli ultimi anni sono cambiati molti dirigenti e la mancanza di una solida struttura si ripercuote sulla squadra. Nonostante i grandi nomi (Fekir è stato l'acquisto boom dell'estate) la squadra è solamente dodicesima in classifica e questa ripresa di stagione sarebbe stata persino evitabile per i biancoverdi, se non fosse che venerdì c'è il derby al "Sanchez Pizjuan". Qualcosa da salvare volendo si trova anche, ad esempio il successo contro il Real Madrid nell'ultima partita prima dello stop. Ciò che salta all'occhio è come a 38 anni, un giocatore come Joaquin sia ancora fra i più importanti della squadra. Nonostante non manchino le ali, l'ex Fiorentina non ha perso il suo posto ed è il secondo miglior marcatore della squadra con 10 reti all'attivo. Il Betis se lo godrà per un anno, poi per stessa ammissione del giocatore, Joaquin proverà a fare il torero. Chiudiamo con Nabil Fekir: è arrivato per 20 milioni, pochi per un giocatore delle sue qualità. Che fin qui non ha deluso le aspettative con 7 reti e 6 assist all'attivo. Il suo nome è stato accostato al Milan, ma una clausola nel contratto che porta il Betis a dover versare una sostanziosa percentuale della plusvalenza al Lione rende l'acquisto difficile. Facendo due conti gli spagnoli per non andare in perdita devono chiedere 50 milioni.