Riparte la Liga - Terra di mezzo: Granada rivelazione, un giovane tecnico e un Machis in più

vedi letture

Il Granada è stato la rivelazione dell'inizio di stagione. Tornati in Liga, gli andalusi si sono persino ritrovati ad essere al comando della Liga a ottobre: l'ultima volta fu 46 anni fa, a settembre. Allo stato attuale la squadra di Diego Martinez, allenatore più giovane della Liga con i suoi 39 anni, si trova in un onorevole nono posto con l'Europa League che può essere ancora raggiunta. Momento più alto della stagione, il 2-0 al Barcellona. Notevole anche la cavalcata in Copa del Rey, fino alle semifinali. Il 4-2-3-1 utilizzato per buona parte della stagione è stato accantonato per un più prudente 3-4-1-2 che ha riportato i risultati. L'acquisto di Roberto Soldado, tornato in patria dopo l'esperienza al Fenerbahçe, si sta rivelando un flop: appena 2 reti per la punta. Decisamente meglio Darwin Machis, talento incompreso a Udine che in Andalusia si è rilanciato.